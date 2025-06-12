сегодня в 23:46

Украинский БПЛА со взрывчаткой вынесло на берег в Турции

На берег Турции вынесло поврежденный украинский беспилотник со взрывчаткой. Речь может идти об украинском БПЛА UJ-22, сообщает SHOT .

Беспилотник имеет сильные повреждения. У него нет хвостовой части и крыльев.

БПЛА нашли отдыхающие на пляже Узункум в Стамбуле. Люди сразу вызвали экстренные службы. Прибывшие на место саперы оцепили местность.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что средства ПВО сбили 52 украинских дрона над российскими регионами. Это произошло в период с 21:00 11 июня до 04:10 12 июня.