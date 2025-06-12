52 украинских дрона сбили над российскими регионами ночью

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С 21:00 11 июня до 04:10 12 июня средства ПВО сбили 52 украинских беспилотника, которые пытались атаковать российские объекты, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Больше всего дронов сбили над Белгородской областью. Силы ПВО уничтожили 41 беспилотник противника над этим регионом.

Еще 6 БПЛА были сбиты в небе над Брянской областью. Три дрона ликвидировали над территорией Московского региона.

Еще два БПЛА были перехвачены над Республикой Крым.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщил о ранении жителя Белгородской области из-за атаки ВСУ. Мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения.