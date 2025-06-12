Губернатор Гладков сообщил о ранении мирного жителя
Мужчина ранен при атаке ВСУ на Шебекино
В Шебекинском округе Белгородской области беспилотник атаковал легковой автомобиль, в результате чего пострадал гражданский, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Атака FPV-дрона произошла в селе Вознесеновка. Мужчина получил минно-взрывную травму, осколочные ранения головы и грудной клетки.
Пострадавший оперативно доставлен в Шебекинскую ЦРБ.
Автомобиль получил значительные повреждения: выбиты стекла, поврежден кузов.
Медики оценивают травмы как серьезные, но жизнеугрожающего состояния нет.
Ранее в ночь на четверг при атаке ВСУ были ранены двое жителей Брянской области.