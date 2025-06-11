сегодня в 23:22

Двое мирных жителей ранены при атаке дронов в Брянской области

В результате удара беспилотников-камикадзе по селу Брахлов Климовского района двое местных жителей получили ранения, сообщил губернатор Александр Богомаз.

Пострадавшие мужчины были немедленно доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь. Состояние обоих стабильное, прогнозы врачей положительные.

Глава региона в своем заявлении подчеркнул, что атака ВСУ была направлена против гражданского населения.

«Это очередное преступление киевского режима против мирных жителей», — заявил Богомаз, пожелав пострадавшим скорейшего выздоровления. В настоящее время на месте работают экстренные службы, оценивая масштабы разрушений.

По предварительным данным, удар был нанесен по жилому сектору села.