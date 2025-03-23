ПВО отразила атаку на Крым

Система ПВО сбила четыре украинских беспилотника над Крымом

Система ПВО за 15 минут сбила четыре украинских беспилотника над Крымом, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«С 21.00 до 21.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Республики Крым», — сказано в сообщении военного ведомства.

О последствиях на земле информации нет.

Накануне беспилотники ВСУ пытались атаковать Волгоградскую, Ростовскую и Астраханскую области. Под Ростовом при ударе дрона по легковому автомобилю погиб мирный житель.