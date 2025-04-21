Путин восхитился 76-й дивизией и передал бойцам привет

Российский президент Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов восхитился бойцами 76-й десантно-штурмовой дивизии и подчеркнул, что практически каждый день получает доклады об их подвигах. Он передал бойцам привет через Героя России, главу Новосергиевского района Оренбургской области Нурсултана Муссагалиева, который присутствовал на рабочей встрече, пишет РИА Новости .

Путин напомнил коллегам, что Муссагалиев служил в 104-м десантно-штурмовом полку в 76-й десантно-штурмовой дивизии. Он предположил, что Герой России поддерживает контакт с сослуживцами, и попросил передать им привет и самые наилучшие пожелания.

«Практически каждый день я слышу о 76-й десантно-штурмовой дивизии: сделали то-то, прошли там-то столько-то, сделали вот так, обошли вот это, сделали что-то, штурмовали. Практически каждый день», — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что такие доклады свидетельствуют о том, что бойцы 76-й дивизии воюют достойно, результативно и героически.

Ранее Путин заявил, что ветеранам СВО не страшно передать страну. Он отметил, что всем бойцам, которые захотят продолжить работать в органах власти, важно помочь получить соответствующий опыт.