Путин: ветеранам СВО не страшно передать страну

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Российский президент Владимир Путин 21 апреля встретился с муниципальными служащими. В ходе рабочей встречи глава государства заявил, что ему не страшно будет передать страну в руки ветеранов специальной военной операции (СВО), пишет РИА Новости .

Путин также заявил, что всем бойцам СВО, которые хотят продолжить работу в органах власти страны, нужно помочь получить соответствующий опыт, чтобы такая деятельность оказалась возможной.

«Им (ветеранам СВО — ред.) не страшно в руки страну передать», — подчеркнул Путин в ходе рабочей встречи с муниципальными служащими.

Ранее российский лидер расширил список, согласно которому граждане страны смогут получить статус ветерана боевых действий. Теперь такой статус смогут получить в том числе военные, уволенные в запас, а также бойцы сил Росгвардии.