Путин расширил список получателей статуса ветерана боевых действий

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о присвоении статуса ветерана боевых действий военным, которые участвовали в боестолкновениях на прилегающих к зоне СВО территориях. Документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов, сообщает РИА Новости .

Теперь статус ветерана или инвалида боевых действий смогут получить военные, в том числе отставные или уволенные в запас, а также лица рядового и начальствующего состава ОВД, сил Росгвардии, государственной противопожарной службы, учреждений и органов УИС.

Ветеранский статус также будет положен прокурорам, сотрудникам Следкома и органов принудительного исполнения, которые защищали Россию от военного нападения и участвовали в отражении вооруженной провокации на границе или в регионах, граничащих с районами проведения СВО.

Помимо этого, удостоверения ветеранов боевых действий будут получать добровольцы из государственных военных формирований, которые помогали в выполнении задач, возложенных на регулярную армию.