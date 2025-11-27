Путин прокомментировал бои за Красноармейск, Димитров и Волчанск

Красноармейск (украинское название города — Покровск) и Димитров (Мирноград), в которых остаются украинские войска, попали в полное окружение, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции. По его словам, Волчанск в Харьковской области также «почти полностью в руках» российских сил, сообщает РИА Новости .

«70% территории Красноармейска находится в руках российских Вооруженных сил», — добавил президент.

В Северске (Донецкая Народная Республика) российские солдаты заняли 1,7 из 8 тысяч зданий, находящихся в городе. Кроме того, ВС РФ подошли к городу Гуляйполе Запорожской области и «пойдут дальше», подчеркнул Путин.

В ходе общения с журналистами президент также назвал условие окончания боевых действий в зоне СВО. По его словам, вооруженные столкновения закончатся после того, как украинские военные уйдут с занятых территорий.

«Войска Украины уйдут с занимаемых ими территорий — тогда и прекратятся боевые действия, не уйдут — мы добьемся этого вооруженным путем», — сказал верховный главнокомандующий.

Вместе с тем Путин заявил о постоянном контакте спецслужб России и Украины для решения гуманитарных вопросов.

