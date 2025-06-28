Путин пожелал бойцам СВО победы в украинском конфликте

Президент России Владимир Путин пожелал успехов и победы солдатам, которые принимают участие в спецоперации. Он сказал, что уверен — так и будет, сообщает РИА Новости .

Во время открытия молодежных комплексов в регионах Путин обратился к мужу участницы мероприятия из ЯНАО Полины Черемных. Она представляла Новый Уренгой и выступила перед президентом.

«Вы знаете, Полина, прежде всего хочу вас попросить передать самые наилучшие пожелания вашему мужу и его боевым товарищам. Мы все желаем им успехов, победы, уверен, так и будет», — сказал лидер страны.

Ранее Путин сказал, что участники СВО — «наши парни» для всех россиян. Об этом он заявил во время церемонии открытия новых молодежных пространств.