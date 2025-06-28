Путин заявил, что бойцы СВО — «наши парни» для всех россиян

Президент РФ Владимир Путин сказал, что все участники спецоперации — «наши парни». Об этом глава государства заявил, когда на церемонии открытия новых молодежных пространств в регионах РФ один из участников, герой СВО Сергей Михайленко из творческого поселка «Счастливцево» арт-кластера «Таврида» в Геническе, спел для лидера страны свою песню, сказав, что посвятил ее «его парням», боевым друзьям из зоны боевых действий, сообщает ТАСС .

«Мне было очень приятно, когда вы сказали, что эта песня посвящается «моим парням». Все они — наши парни, и мои, и ваши», — сказал Путин.

До этого президент России уже называл солдат ВС РФ «своими ребятами». На встрече с губернатором Брянской области Александром Богомазом он попросил «не забывать про моих ребят», помогать им и близким.

Ранее Путин заявил, что разворачивается серийное производство комплекса «Орешник». Об этом он рассказал во время встречи с выпускниками военных вузов в Кремле.