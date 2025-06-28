Путин заявил, что бойцы СВО — «наши парни» для всех россиян
Фото - © РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин сказал, что все участники спецоперации — «наши парни». Об этом глава государства заявил, когда на церемонии открытия новых молодежных пространств в регионах РФ один из участников, герой СВО Сергей Михайленко из творческого поселка «Счастливцево» арт-кластера «Таврида» в Геническе, спел для лидера страны свою песню, сказав, что посвятил ее «его парням», боевым друзьям из зоны боевых действий, сообщает ТАСС.
«Мне было очень приятно, когда вы сказали, что эта песня посвящается «моим парням». Все они — наши парни, и мои, и ваши», — сказал Путин.
До этого президент России уже называл солдат ВС РФ «своими ребятами». На встрече с губернатором Брянской области Александром Богомазом он попросил «не забывать про моих ребят», помогать им и близким.
Ранее Путин заявил, что разворачивается серийное производство комплекса «Орешник». Об этом он рассказал во время встречи с выпускниками военных вузов в Кремле.