Путин заявил о старте серийного производства «Орешника»

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«Разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности „Орешник“» — рассказал российский лидер.

Это заявление было сделано в ходе встречи с выпускниками военных вузов в Кремле.

Президент подчеркнул, что комплекс «Орешник» продемонстрировал высокую эффективность в боевых условиях.