Путин заявил о старте серийного производства «Орешника»
Владимир Путин: разворачивается серийное производство комплекса «Орешник»
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Президент России Владимир Путин сообщил о запуске серийного производства новейшего ракетного комплекса «Орешник», пишет RT.
«Разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности „Орешник“» — рассказал российский лидер.
Это заявление было сделано в ходе встречи с выпускниками военных вузов в Кремле.
Президент подчеркнул, что комплекс «Орешник» продемонстрировал высокую эффективность в боевых условиях.