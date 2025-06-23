Путин заявил о старте серийного производства «Орешника»

Владимир Путин: разворачивается серийное производство комплекса «Орешник»
Спецоперация
сгенерировано Freepik

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Президент России Владимир Путин сообщил о запуске серийного производства новейшего ракетного комплекса «Орешник», пишет RT.

«Разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности „Орешник“» — рассказал российский лидер.

Это заявление было сделано в ходе встречи с выпускниками военных вузов в Кремле.

Президент подчеркнул, что комплекс «Орешник» продемонстрировал высокую эффективность в боевых условиях.