Путин поручил главе Дагестана постоянно помогать участникам СВО

Российский лидер провел рабочую встречу в Кремле, в ходе которой дал Меликову поручение. Путин отметил, что глава Дагестана должен постоянно лично заниматься оказанием помощи участникам спецоперации.

Во время встречи Меликов доложил, что в Дагестане звание Героев России получили тринадцать человек. Он отдельно поблагодарил Путина за присвоение звания одному из героев, которого Меликов назвал достойным офицером 45-й бригады специального назначения.

Путин отметил, что ребята, которые сегодня выполняют много задач за передовой, заслуживают данных званий.

Также Меликов напомнил о подвиге разведчика-сапера с позывным Смайлик. Он на запорожском направлении длительное время в одиночку оборонял захваченный у ВСУ опорный пункт. Мужчина сейчас проходит лечение.

Ранее Путин отметил, что главы регионов РФ должны подумать о трудоустройстве бойцов СВО. Он обсудил важность поддержки военнослужащих после их возвращения со спецоперации.