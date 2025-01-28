Путин: главы регионов РФ должны подумать о трудоустройстве бойцов СВО

Президент России Владимир Путин во время визита на «АвтоВАЗ» обсудил важность поддержки военнослужащих после их возвращения со специальной военной операции. По его словам, главы российских субъектов уже должны подумать о том, где будут работать бойцы СВО после возвращения, пишет ТАСС .

«Люди возвращаются и будут возвращаться после проведения специальной военной операции, они должны трудоустраиваться и работать, причем работать достойно, с достойным уровнем заработной платы. И заранее во всех регионах РФ руководители регионов должны подумать, как строить эту работу», — подчеркнул Путин.

Путин призвал руководителей регионов заблаговременно разработать механизмы интеграции вернувшихся военнослужащих в мирную жизнь.

Ранее Путин сообщил, что если Украина перестанет получать финансовую и военную помощь от западных партнеров, специальная военная операция завершится в течение двух месяцев.