Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинское командование задействовало женщин в качестве штурмовиков в нескольких направлениях Донецкой Народной Республики, сообщает РИА Новости .

«… женщины участвуют даже не как наводчики дронов, а как штурмовики», — отметил он.

Пушилин также добавил, что такие факты зафиксированы, в частности, на красноармейском и дзержинском направлениях.

Украина не сможет «дойти до Москвы», чтобы полностью победить Россию,заявил украинский посол в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный. По его словам, для такой операции Киеву не хватит военных, даже если власти попробуют мобилизовать женщин.