Залужный: ВСУ не дойдут до Москвы даже в случае мобилизации женщин

Украина не сможет «дойти до Москвы», чтобы полностью победить Россию, заявил украинский посол в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный. По его словам, для такой операции Киеву не хватит военных, даже если власти попробуют мобилизовать женщин, сообщает «Страна.ua» .

В связи с этим Залужный призвал объективно оценивать свои силы. По его словам, «поход на Москву» — «нереалистичный» сценарий для украинской армии.

«Вы представьте себе, насколько должны быть растянуты войска. Есть ли в Украине столько людей? Вы знаете, даже если, мне кажется, уже девушек начнем призывать — не хватит», — признался экс-главнокомандующий ВС Украины на встрече со студентами во Львове.

Валерий Залужный также утверждал, что ему якобы звонили из Румынии и говорили, чтобы он «молчал» о «российских дронах», которые падали на территории этой страны. Вместе с тем экс-главком заявлял, что беспилотники залетали в Румынию из-за работы украинских РЭБ.

Минобороны России подчеркивало, что ВС РФ атакуют военные объекты и связанную с ними инфраструктуру исключительно на Украине, а не в других странах.