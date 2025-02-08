Пушилин: число пострадавших от удара ВСУ по Макеевке увеличилось до 10 человек

Вооруженные силы Украины в разгар выходного дня ударили по центральному району Макеевки в Донецкой Народной Республике, в результате чего одна девушка погибла, еще 10 человек, включая ребенка, получили различные травмы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«К сожалению, погибла молодая девушка. По предварительным данным, 10 человек ранены, включая ребенка. Пострадавшим оказывается необходимая помощь», — заявил Пушилин.

По словам главы ДНР, осколки вражеской ракеты повредили остекление в многоквартирных домах. Все окна в ближайшее время будут заменены. Пушилин распорядился не затягивать с этим вопросом, так как приближаются морозные дни.

По словам Пушилина, киевский режим отступает, но все равно пытается навредить мирному населению. Семье погибшей девушки он выразил соболезнования, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.