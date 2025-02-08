Стало известно, кто погиб и пострадал в Макеевке после удара ВСУ

сегодня в 15:45

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по центру Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР), в результате чего погибла молодая девушка, а мать с ребенком получили травмы, сообщает SHOT .

Удар пришелся в район местной автостанции. Из-за выходного дня там было много людей. Точное количество пострадавших устанавливается.

В ходе обстрела повреждения получили ближайшие многоквартирные дома, несколько автомобилей сгорели. На кадрах, снятых в районе происшествия, видно, что черный густой дым поднимается над местом прилета. Сотрудники МЧС работают на месте пожара.

Ранее сообщалось, что Макеевка подверглась удару со стороны ВСУ днем 8 февраля. Атака отняла жизнь как минимум у одного мирного жителя.