Стало известно, кто погиб и пострадал в Макеевке после удара ВСУ
SHOT: молодая девушка стала жертвой украинского удара по Макеевке
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по центру Макеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР), в результате чего погибла молодая девушка, а мать с ребенком получили травмы, сообщает SHOT.
Удар пришелся в район местной автостанции. Из-за выходного дня там было много людей. Точное количество пострадавших устанавливается.
В ходе обстрела повреждения получили ближайшие многоквартирные дома, несколько автомобилей сгорели. На кадрах, снятых в районе происшествия, видно, что черный густой дым поднимается над местом прилета. Сотрудники МЧС работают на месте пожара.
Ранее сообщалось, что Макеевка подверглась удару со стороны ВСУ днем 8 февраля. Атака отняла жизнь как минимум у одного мирного жителя.