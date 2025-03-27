Зеленский заявил, что пошел на перемирие в надежде, что от него откажется Россия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что согласился на временное перемирие с Россией в расчете на то, что РФ откажется от этого, но его прогноз не сбылся. По словам политика, Киев соглашался на прекращение огня, чтобы показать другим странам, что Москва якобы не хочет завершения конфликта, сообщает украинское издание «Страна.ua» .

В первую очередь Зеленский хотел доказать государствам Глобального Юга, что российская сторона якобы не заинтересована в прекращении огня.

«Ближний Восток, который всегда рассказывал мне тет-а-тет, в других разговорах, что (президент России Владимир. — ред.) Путин готов к прекращению огня, к безусловному. Что это Украина не хочет окончания войны, Украина не хочет мира», — сказал украинский лидер в ходе выступления по телевидению.

Во время недавних переговоров в Эр-Рияде США и Украина обсуждали 30-дневное перемирие на Черном море. После этого Белый дом сообщал, Москва и Вашингтон договорились обеспечить безопасное судоходство в Черном море.

До этого Россия и Украина заявляли, что согласны на временное энергетическое перемирие. В Кремле подчеркивали, что Москва соблюдает свою часть сделки и не атакует украинские энергообъекты, однако Киев регулярно нарушает обещание и бьет по российской энергетике.

