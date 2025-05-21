Промпредприятия и порты: названы цели ночной массированной атаки БПЛА по РФ

сегодня в 11:04

Целью ночной массированной атаки БПЛА были промпредприятия и морские порты РФ

Вражеские беспилотники, которые ночью массово атаковали Россию, запускались из Сумской, Одесской и Днепропетровской областей Украины. Их целью были промышленные предприятия и морские порты, сообщает SHOT .

На данный момент идет работа по установлению конкретных типов дронов, которые запускали по РФ. При этом уцелевших фрагментов осталось очень мало.

По предварительным данным, более половины БПЛА были кустарного производства. Их размах крыльев достигал 2 м.

Минувшей ночью над 9 регионами РФ и Черным морем перехватили 127 дронов ВСУ самолетного типа. В городе Болхов Орловской области повреждено здание местного завода полупроводниковых приборов. Также повреждения получили несколько частных домов.