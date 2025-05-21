Завод полупроводников поврежден из-за атаки БПЛА на Орловскую область

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В городе Болхов Орловской области в результате массированной атаки украинских БПЛА повреждено здание местного завода полупроводниковых приборов. Также повреждения получили несколько частных домов, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале .

Уполномоченные службы ведут работы по устранению последствий атаки на Орловскую область. В результате налета беспилотников никто не пострадал, добавил губернатор.

Утром Клычков сообщал, что за сутки над Орловской областью сбили 37 украинских дронов. По его словам, противовоздушная оборона (ПВО) уничтожала вражеские дроны до раннего утра.

Минобороны РФ докладывало, что ночью 21 мая над девятью регионами России и Черным морем перехватили 127 дронов ВСУ самолетного типа.