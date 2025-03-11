Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших из-за БПЛА в Подмосковье

сегодня в 11:05

Прокуратура Московской области взяла на контроль соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки украинских дронов минувшей ночью, сообщает пресс-служба областного ведомства.

В ночь на вторник в Подмосковье отразили самую массовую атаку украинских беспилотников — свыше 90 БПЛА. В результате произошедшего есть погибшие и пострадавшие, также в ряде областных городов зафиксированы повреждения в многоквартирных и частных домах.

Больше всего разрушений выявили в 3 городских округах — Ленинском, Раменском и Домодедове.

Областная прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших и оказание им необходимой помощи. Обеспечено оперативное взаимодействие со всеми ведомствами. Видновский, домодедовский и раменский городские прокуроры лично следят за ситуацией в местах приема и размещения граждан.

Чтобы оставить жалобу или получить правовую помощь, можно позвонить на горячую линию ведомства: +7 (916) 240-31-28.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что самое главное в сложившейся ситуации — оказать всю необходимую помощь пострадавшим при атаке беспилотников в Подмосковье и их семьям.

«Принял решение о выплате семьям погибших мужчин по 1 млн рублей», — сказал Воробьев.