«Прямо над роддомом»: удар по БПЛА в Славянске-на-Кубани попал на видео

Жители краснодарского Славянска-на-Кубани опубликовали видео уничтожения одного из беспилотников, участвовавшего в налете на город. Автор видео утверждает, что дрон летел «прямо над роддомом», сообщает Baza .

«Вот, летит, прямо над роддомом», — говорит автор видео, снимая момент уничтожения БПЛА в небе.

Ранее жители Славянска-на-Кубани заявляли, что в городе работала противовоздушная оборона и прозвучали три взрыва. Информации о наличии пострадавших или разрушений пока не поступало.

16 и 17 февраля украинские БПЛА атаковали Северский и Славянский районы Краснодарского края, из-за чего более 50 домов получили повреждения. В результате атак БПЛА пострадала четырехлетняя девочка и женщина.

18 февраля в Славянске-на-Кубани вводили локальный режим ЧС из-за атак беспилотников.