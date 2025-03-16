При обстрелах Горловки в ДНР пострадали семь человек

В результате обстрелов Горловки в ДНР Вооруженным силами Украины пострадали семь человек, сообщил в Telegram-канале глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Один человек погиб, еще семь мирных жителей, в том числе двое подростков, пострадали сегодня в результате киевской агрессии», — отметил он.

В Центрально-Городском районе Горловки при атаке БПЛА-камикадзе погиб мужчина.

Ранее ВСУ также совершили очередную атаку на Донецкую Народную Республику. Пострадали двое взрослых и ребенок.

Также в январе военкор Евгений Поддубный писал, что Горловку постоянно атакуют ВСУ, из-за этого населенный пункт усеян «колокольчиками» от натовских кассетных снарядов.