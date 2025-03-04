Пушилин сообщил о трех травмированных мирных гражданах в ходе новой атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины совершили очередную атаку на Донецкую Народную Республику, в результате чего травмы различной степени тяжести получили двое взрослых и девочка 2017 года рождения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Вечером (4 марта — ред.) ВФУ (вооруженные формирования Украины — ред.) атаковали дальнобойным высокоточным вооружением поселок Карло-Марксово в городском округе Енакиево. Ранения средней степени тяжести получили девочка 2017 г. р. и женщина 1963 г. р.», — сообщил Пушилин.

В этом же населенном пункте украинскими военными полностью уничтожены два частных дома, повреждены линии электропередачи, газопровод и два частных автомобиля.

В поселке Николаевка Тельмановского муниципального округа при детонации взрывоопасного предмета травмы средней степени тяжести получил молодой мужчина — 1993 года рождения. Всем пострадавшим гражданам медики оказывают необходимую помощь.

Вооруженные формирования Украины провели серию атак, задействовав различные виды вооружений. В ходе обстрелов были использованы беспилотники ударного типа, артиллерийские системы 155-го калибра, включая кассетные боеприпасы, а также высокоточное оружие. Всего зафиксировано свыше десяти нападений.

По словам Пушилина, в результате обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Горловки. В Никитовском районе города повреждения получила котельная. Значительный ущерб нанесен объектам Центрально-Городского района: разрушены линии электропередач, поврежден газопровод и здание детского сада. Кроме того, в этом же районе пострадали два жилых здания.