Поддубный: Горловка усеяна «колокольчиками» от снарядов НАТО

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Горловку в ДНР постоянно атакую украинские силы, из-за чего населенный пункт усеян «колокольчиками» от натовских кассетных снарядов, сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram-канале .

По словам военкора, ВСУ бьют по городу в хаотичном порядке. Атаки происходят и днем и ночью. Поддубный подчеркнул, что ВСУ бьют по жилым кварталам кассетными снарядами калибра 155 мм.

Также в небе над Горловской постоянно фиксируются беспилотники противника.

Поддубный отметил, что жители населенного пункта каждый день страдают от нападений ВСУ. Так, за утро 31 января были ранены 11 человек.

По словам военкора, украинские силы атакуют Горловку с позиций в Дылеевке, которая находится к северу от Торецка (Дзержинска), и соседней Катериновки.

Он добавил, что в Торецке сейчас идут тяжелые бои. ВС РФ контролируют практически всю территорию, сейчас они выбивают противника из северной части города.

28 января ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами. В результате атаки повреждения получили частные жилые дома, хозяйственные постройки, а также машина.