Предприниматели помогают бойцам СВО в рамках проекта «Лето в Москве»

Многие участники фестивалей в рамках масштабного городского проекта «Лето в Москве» с первых дней СВО собирают гуманитарную помощь, самостоятельно доставляют грузы на линию боевого соприкосновения и помогают волонтерам, сообщается на сайте мэра Москвы.

В торговых палатках на площадке проекта «Лето в Москве» на Тверской площади можно найти уникальные предметы для дома. Здесь продаются сундуки и ларцы ручной работы, винтажные комиксы, украшения и антикварные столовые приборы. А еще все желающие могут купить здесь вкусные пончики.

Все продавцы, которые представляют свои товары и угощения, объединены общей целью — они поддерживают участников специальной военной операции.

Столичные бизнесмены отправляют на фронт запчасти для автомобилей, стройматериалы, рации и мониторы, лекарства, медицинские изделия и перевязочные материалы, а также средства, переведенные для закупки всего необходимого, и многое другое.

По словам предпринимателя Сергея, Все желающие могут принести в торговое шале № 7 не только деньги, но и вещи для бойцов, которые сейчас находятся на лечении в госпиталях. Это могут быть берцы, носки, постельное и нижнее белье. Важно, чтобы вещи были новыми, в упаковке и с ценниками. Это необходимо для соблюдения санитарных норм.

Ранее стало известно, что владельцы столичных кафе и ресторанов отправляют в зону СВО экипировку, снаряжение, и военную технику, в том числе дроны, маскировочные сети, блиндажные свечи и многое другое.