Владельцы столичных кафе и ресторанов отправляют грузы в зону СВО

Владельцы столичных кафе и ресторанов отправляют отправляют в зону СВО экипировку, снаряжение, и военную технику, в том числе дроны, маскировочные сети, блиндажные свечи и многое другое, сообщается на сайте мэра Москвы.

От бизнесменов из Москвы на фронт были отправлены сотни единиц тактических очков, печи, редукторы, генераторы, электронику, рукоятки для пулеметов Калашникова, беспилотники, мотоциклы и автомобили.

Еще в посылки для военнослужащих упаковывают продукты с длительным сроком хранения: мясные, рыбные и овощные консервы; тонны макаронных изделий и разнообразных круп, а также печенье, конфеты, шоколад и многое другое.

Кроме того, предприниматели отправляют в зону СВО средства личной гигиены, лекарства и сезонную одежду. Также в посылках можно найти необходимые строительные материалы.

Ранее владелец мебельного ТЦ в Москве отправил гуманитарные посылки на СВО. Бизнесмену удалось собрать комплексную помощь — это вещевой и продовольственный груз.