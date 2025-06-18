Владелец мебельного ТЦ в Москве отправил гуманитарные посылки на СВО

Владелец мебельного торгового центра в Москве уже много раз отправлял в зону СВО гуманитарные посылки. Ему удалось собрать комплексную помощь — это вещевой и продовольственный груз, сообщается на сайте мэра столицы.

«Мои знакомые напрямую общаются с бойцами спецоперации, через них узнал, что сейчас необходимо на фронте. Друзья передали мне список, и мы с коллегами прямо по нему закупили все по запросам наших ребят», — поделился мужчина.

Бойцам передали сезонную одежду, обувь, подушки, одеяла, спальные мешки. Бизнесмен отправил и продукты длительного хранения, чай, кофе. Мужчина подчеркнул, что планирует помогать бойцам до тех пор, пока это необходимо.

С первых дней спецоперации бизнесмены Москвы собирают и отправляют российским солдатам гуманитарную помощь. В посылки они кладут продукты длительного хранения, средства личной гигиены, одежду, обувь, лекарства и даже квадрокоптеры. В том числе отправляют целые колонны автомобилей.