Предприятие в Тульской области загорелось из-за атаки дронов
Фото - © Николай Винокуров / Фотобанк Лори
В ходе отражения атаки беспилотников на территории одного из предприятий в Тульской области произошел пожар, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
Он добавил, что на данный момент время открытое горение на предприятии локализовано. В результате инцидента никто не пострадал.
По словам губернатора, также обломками БПЛА повреждены фасад и стекла в частном доме в Большой Туле.
Как уточнил Миляев, на месте ЧП работают специалисты оперативных служб.
Ранее жители Тульской области рассказали, что в регионе ночью было слышно около 10 взрывов. Произошел пожар. В пресс-службе Минобороны России отметили, что над Тульской областью ночью сбили 12 беспилотников.
