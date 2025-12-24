Предприятие в Тульской области загорелось из-за атаки дронов

сегодня в 08:50

В ходе отражения атаки беспилотников на территории одного из предприятий в Тульской области произошел пожар, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

Он добавил, что на данный момент время открытое горение на предприятии локализовано. В результате инцидента никто не пострадал.

По словам губернатора, также обломками БПЛА повреждены фасад и стекла в частном доме в Большой Туле.

Как уточнил Миляев, на месте ЧП работают специалисты оперативных служб.

Ранее жители Тульской области рассказали, что в регионе ночью было слышно около 10 взрывов. Произошел пожар. В пресс-службе Минобороны России отметили, что над Тульской областью ночью сбили 12 беспилотников.

