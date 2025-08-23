Пожары произошли из-за падения обломков дронов в Ростовской области

сегодня в 07:46

Он уточнил, что аппараты ликвидировали в Чертковском, Шолоховском и Миллеровском районе Ростовской области. В нескольких местах региона возникли пожары, огонь оперативно потушили.

Как подчеркнул Слюсарь, в данных ЧП никто из людей не пострадал.

Также этой ночью с 00:00 до 01:40 в РФ уничтожили семь дронов противника самолетного типа. Из них четыре — в Ростовской области.