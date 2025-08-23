сегодня в 07:37

ПВО сбила семь украинских беспилотников в РФ за ночь

Над Россией прошлой ночью были ликвидированы семь дронов ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Их сбили с полуночи до 01:40 субботу с помощью дежурных средств ПВО.

Четыре БПЛА уничтожили над Ростовской областью, два — над Волгоградской областью, один — над Краснодарским краем.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отметил, что регион отразил массированную атаку беспилотников силами ПВО. В результате нападения ВСУ пострадали двое взрослых и ребенок.