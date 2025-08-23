Массированная атака БПЛА на Волгоградскую область отражена силами ПВО

сегодня в 03:46

Бочаров: трое жителей пострадали при падении дрона в Волгоградской области

В ночь на 23 августа силы ПВО Министерства обороны РФ отразили массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Один из сбитых дронов упал в районе улицы Ленина города Петров Вал вблизи жилого дома.

В результате происшествия повреждено остекление многоэтажного здания. По предварительным данным, пострадали трое местных жителей, включая ребёнка. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, угрозы для их жизни отсутствуют.

Также обломки другого БПЛА вызвали возгорание сухой растительности в районе хутора Крапцовский Кумылженского района. Пожарные оперативно локализовали очаг возгорания, угрозы населённому пункту нет.