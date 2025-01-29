Пожар вспыхнул на нижегородском предприятии «СИБУР-Кстово» из-за обломков дрона

сегодня в 09:41

Обломки сбитого беспилотника рухнули на территории предприятия «СИБУР-Кстово», расположенного в Нижегородской области, сообщает РИА Новости .

Как заявили в пресс-службе завода, упавшие обломки вызвали пожар. Его сейчас оперативно ликвидируют сотрудники экстренных служб.

В результате произошедшего никто не пострадал. Персонал предприятия переместили на безопасное расстояние.

Атака украинских БПЛА на Кстовскую промзону произошла минувшей ночью. Всего за ночь над территорией России было перехвачено 104 беспилотника противника.