Обломки сбитого БПЛА в Кстовской промзоне в Нижегородской области
Обломки сбитого беспилотника вызвали возгорание в Кстовской промзоне Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин в Telegram-канале.
Уточняется, что в результате отражения атаки БПЛА на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны упали обломки БПЛА.
О пострадавших не сообщается.
Ранее киевский режим в очередной раз пытался атаковать российскую территорию, силами ПВО над Брянской и Белгородской областями уничтожили три вражеских дрона.