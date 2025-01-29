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Обломки сбитого БПЛА в Кстовской промзоне в Нижегородской области

Обломки сбитого беспилотника вызвали возгорание в Кстовской промзоне Нижегородской области, сообщил губернатор Глеб Никитин в Telegram-канале .

Уточняется, что в результате отражения атаки БПЛА на территорию одного из предприятий Кстовской промзоны упали обломки БПЛА.

О пострадавших не сообщается.

Ранее киевский режим в очередной раз пытался атаковать российскую территорию, силами ПВО над Брянской и Белгородской областями уничтожили три вражеских дрона.