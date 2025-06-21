Пожар в зонах с резервуарами: НПЗ в Кременчуге вновь попал под массированный удар

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ВС РФ нанесли комбинированный удар по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге

Российские войска нанесли комбинированный удар по нефтеперерабатывающему заводу в украинском Кременчуге. Предположительно, были как прямые попадания, так и падения обломков на объекты энергетической инфраструктуры, сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на главу областной военной администрации.

Кременчуг минувшей ночью попал под массированный удар ВС РФ. Жители города рассказали о 50 взрывах. Был атакован Кременчугский НПЗ. Сообщается о сильном пожаре в зонах с резервуарами.

Официальных комментариев от Минобороны РФ на данный момент нет.

15 июня сообщалось, что Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из наиболее крупных на Украине, был почти уничтожен из-за ночных российских ударов. Атаки осуществляли беспилотниками и ракетами.

Предприятие снабжало горючим группировки ВСУ на Донбассе.