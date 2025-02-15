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Пожар произошел на промпредприятии в Калужской области после падения дрона

В Дзержинском районе Калужской области из-за падения беспилотника началось возгорание на территории промышленного предприятия, сообщает губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале .

Он уточнил, что загорелось одно из строений. На место ЧП уже прибыли расчеты спасателей и оперативная группа.

По словам главы области, предварительно, пострадавших в данном инциденте нет.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщала, что ночью над четырьмя регионами страны ликвидировали 40 беспилотников противника. Из них 12 сбили над Калужской областью.