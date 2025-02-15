Российская ПВО перехватила 40 украинских дронов за ночь
Прошлой ночью над четырьмя российскими регионами было уничтожено 40 беспилотников ВСУ, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.
Их сбили с помощью дежурных систем ПВО.
17 аппаратов ликвидировали над Волгоградской областью, 12 — над Калужской областью, девять — над Ростовской областью, два — над Саратовской областью.
Ранее в семи аэропортах РФ ранним утром в субботу были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Решение было принято из-за обеспечения безопасности полетов.