Российская ПВО перехватила 40 украинских дронов за ночь

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Прошлой ночью над четырьмя российскими регионами было уничтожено 40 беспилотников ВСУ, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

Их сбили с помощью дежурных систем ПВО.

17 аппаратов ликвидировали над Волгоградской областью, 12 — над Калужской областью, девять — над Ростовской областью, два — над Саратовской областью.

Ранее в семи аэропортах РФ ранним утром в субботу были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Решение было принято из-за обеспечения безопасности полетов.