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Пожар произошел на предприятии в Мичуринске из-за атаки БПЛА

ВСУ прошлой ночью атаковали беспилотниками город Мичуринск Тамбовской области, из-за падения обломков дрона произошел пожар на одном из предприятий, сообщил врио главы региона Евгений Первышов в своем Telegram-канале .

Он добавил, что возгорание было оперативно потушено.

По словам врио главы области, в результате ЧП пострадали три человека, двое были доставлены в больницу.

Как уточнил Первышов, он поручил замглавы по соцвопросам Галине Шеманаевой и министру здравоохранения Марине Македонской проконтролировать оказание пострадавшим всей необходимой медпомощи, при необходимости их нужно перевести в областные медучреждения.

Ранее пресс-служба Минобороны России рассказала, что над российскими регионами ночью перехватили 174 украинских дрона самолетного типа.