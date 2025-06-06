Пожар произошел на предприятии в Мичуринске из-за атаки БПЛА
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ВСУ прошлой ночью атаковали беспилотниками город Мичуринск Тамбовской области, из-за падения обломков дрона произошел пожар на одном из предприятий, сообщил врио главы региона Евгений Первышов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что возгорание было оперативно потушено.
По словам врио главы области, в результате ЧП пострадали три человека, двое были доставлены в больницу.
Как уточнил Первышов, он поручил замглавы по соцвопросам Галине Шеманаевой и министру здравоохранения Марине Македонской проконтролировать оказание пострадавшим всей необходимой медпомощи, при необходимости их нужно перевести в областные медучреждения.
Ранее пресс-служба Минобороны России рассказала, что над российскими регионами ночью перехватили 174 украинских дрона самолетного типа.