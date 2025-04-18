Поменяют почти 500 бойцов: Россия и Украина готовят обмен пленными

Осведомленные источники агентства Reuters сообщили, что 19 апреля между Россией и Украиной состоится обмен пленными в общей сложности почти на 500 человек, пишет РБК .

По данным СМИ, между странами запланирован равноценный обмен пленными. Стороны передадут друг другу по 246 человек. В общей сложности обмен состоится почти на 500 человек.

Сообщается, что посредником для обмена пленными между Россией и Украиной выступили Объединенные Арабские Эмираты. Официальной информации на этот счет пока нет.

Ранее обмен пленными между Москвой и Киевом состоялся в марте 2025 года. Тогда Россия вернула Украине 175 человек в обмен на такое же количество своих граждан.