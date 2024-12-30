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Появилось видео уничтожения пикапа ВСУ с помощью БПЛА под Харьковом

Министерство обороны РФ в Telegram-канале опубликовало видео уничтожения украинского пикапа в Харьковской области. Удар был нанесен дроном бойца группировки войск «Север».

На записи, снятой FPV-беспилотником, видно, как на дороге стоит украинский пикап. Рядом с ним находятся солдаты ВСУ.

Когда боевики заметили, что российский дрон летит в направлении транспортного средства, начали разбегаться. Однако беспилотник попал в пикап.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сказал, что ВС РФ продвинулись к реке Оскол после освобождения Лозовой в Харьковской области.