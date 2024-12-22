Освобождение Лозовой под Харьковом помогло ВС РФ продвинуться южнее Купянска

Вооруженные силы России с освобождением Лозовой в Харьковской области существенно продвинулись к реке Оскол, что расположена южнее Купянска, сообщил ТАСС глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Продвижение российских бойцов к реке Оскол дает им большое преимущество в будущих наступательных операциях на противника.

«То, что мы видим на данном участке — это выравнивание того плацдарма, выступа, который у нас образовался после освобождения ряда населенных пунктов в направлении Боровой», — заявил Ганчев.

Бойцы ВС РФ с каждым днем занимают все более выгодные позиции на линии соприкосновения и постепенно достигают целей, поставленных на специальную военную операцию. Ранее Минобороны сообщило об освобождении сразу двух населенных пунктов в разных районах от присутствия ВСУ.