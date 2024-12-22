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Минобороны: ВС РФ освободили два населенных пункта в разных регионах

Российские войска освободили два населенных пункта. Один в Донецкой Народной Республике, а второй - в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.

В ДНР российские солдаты выбили боевиков из Красного. В Харьковской области освобождено Лозовое.

За сутки на Харьковском направлении уничтожено до 480 украинских боевиков. Выведены из строя шесть машин, пять гаубиц Д-30, САУ Krab, Paladin, гаубица FH-70 и другие вооружения.

В ДНР российские войска за сутки ликвидировали 480 боевиков ВСУ. Также уничтожили два танка, две бронемашины «Варта» и «Козак», гаубица Д-20 и другие вооружения.

21 декабря ВС РФ освободили населенный пункт Островское в ДНР. Во время боев на территории республики ВСУ утратили 285 человек.

Ранее сообщалось, что 20 декабря российские войска выбили украинских боевиков из Новопустыновки в ДНР.