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Появилось видео эвакуированного в тыл украинского БТР М113 из Курской области

ТАСС опубликовал видео эвакуированного в тыл практически целого американского бронетранспортера М113, который боевики ВСУ использовали в Курской области.

Техническое оснащение БТР кажется довольно устаревшим. Внутри М113 разбросаны шнуры, тросы, детали и боеприпасы.

Внешняя обшивка бронетранспортера повреждена. На ней есть следы от взрывов и пуль. БТР транспортируют в тыл с помощью тягача.

О том, что украинский М113 «затрофеили» российские солдаты, стало известно утром 30 декабря. Это произошло после того, как БТР подорвался на мине.