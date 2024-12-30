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БМП ВСУ М113 производства США стала трофеем российских военных в Курской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

БМП М113 производства США подорвалась на мине. Часть украинских военных погибли, остальные разбежались.

Боевую машину разминировали и эвакуировали под огнем ВСУ, сказал командир отделения с позывным «Ветер».

На бронемашине был нанесен красный крест для обозначения медицинских подразделений, но в ней нашли боеприпасы и оружие, отметили в Минобороны.

Ранее в Махачкале открылась выставка западной техники, захваченной в зоне СВО.