Подрыв генерала Кириллова нецелесообразен с военной точки зрения — политолог

На сегодняшний день киевский режим находится в затруднительном положении по нескольким причинам, а убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова не окажет существенного влияния на ситуацию в зоне боевых действий, сообщил РИАМО политолог Кирилл Казаков.

Во вторник утром в ЖК «Среда» на Рязанском проспекте в Москве прогремел взрыв. В результате ЧП погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ, генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Основная версия гибели Кириллова — диверсия со стороны ВСУ.

«Во-первых, под ударами российских войск его вооруженные силы вынуждены отступать на менее подготовленные позиции на большинстве направлений, а курская группировка ВСУ, которую Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский — ред.), вероятно, планировал использовать как демонстрацию украинской мощи и козырь на возможных переговорах, близка к уничтожению», — сказал Казаков.

По его словам, в связи с этим Киев вынужден искать новые способы формирования позитивной для себя повестки, поддержания важности в глазах западных партнеров. Одним из таких способов как раз и являются громкие убийства на территории России.

Эксперт считает, что подобные акции, по замыслу команды Зеленского, с одной стороны, должны внушать страх простым россиянам перед Украиной, что должно их подвигнуть на гражданское сопротивление против СВО, а, с другой стороны, использование в таких нападениях граждан РФ, аффилированных с экстремистскими организациями на базе «внесистемной оппозиции», должно создать иллюзию раскола в обществе по поводу спецоперации.

«В связи с тем, что Кириллов хоть и занимал важный пост в российской армии, но не являлся критически важным звеном в управлении российской группировкой в зоне СВО, данное убийство не окажет существенного влияния на ситуацию в зоне боевых действий, а следовательно, не является целесообразным с военной точки зрения», — уточнил политолог.

По его мнению, таким образом, убийство Кириллова продолжает цепочку нецелесообразных с военной точки зрения террористических актов украинских спецслужб в России, совершаемых для восстановления имиджа военно-политической машины киевского режима в глазах западных партнеров и раскола общества.

Ответные действия

Как считает эксперт, можно предположить несколько вариантов потенциального ответа России.

«Во-первых, российские спецслужбы могут произвести ликвидацию кого-либо из причастных к убийству Кириллова из состава украинской разведки в рамках спецоперации как на территории Украины, так и третьих стран», — отметил собеседник.

Во-вторых, как уточнил эксперт, ВС РФ могут нанести ответный удар как по центрам принятия решений на Украине или по чувствительным объектам инфраструктуры киевского режима. Уже по окончании СВО российские власти будут добиваться привлечения к суду причастных к этому и другим убийствам представителей спецслужб киевского режима.