Подросток ранен из-за обстрела украинцами Горловки в ДНР

Из-за артобстрела с позиций ВСУ по территории Горловки был ранен подросток, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале .

Он уточнил, что противник ударил по поселку Шахты им. В. И. Ленина (Центрально-городской район Горловки).

Ранее ВСУ также совершили очередную атаку на Донецкую Народную Республику. Пострадали двое взрослых и ребенок.

Также в январе военкор Евгений Поддубный писал, что Горловку постоянно атакуют ВСУ, из-за этого населенный пункт усеян «колокольчиками» от натовских кассетных снарядов.