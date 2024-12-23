Подполье: ВС РФ нанесли удар по военному аэродрому в Миргороде
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Российские войска нанесли удар по военному аэродрому в Миргороде Полтавской области. Местные жители зафиксировали взрывы, заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, сообщает РИА Новости.
Удар была нанесен 22 декабря около в 20:50. Военный аэродром, по которому был прилет, действующий.
Как добавил Лебедев, местные жители услышали громкий взрыв.
По всей Полтавской области действовала воздушная тревога. Помимо Миргорода, украинские СМИ заявили о взрывах в городе Глобино.
Ранее в подполье рассказали, что в пригороде Киева Вышгороде были уничтожены тридцать иностранных наемников. Также ВС РФ нанесли удары по военной технике и дислокации ВСУ.