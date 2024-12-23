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Подполье: ВС РФ нанесли удар по военному аэродрому в Миргороде

Российские войска нанесли удар по военному аэродрому в Миргороде Полтавской области. Местные жители зафиксировали взрывы, заявил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев, сообщает РИА Новости .

Удар была нанесен 22 декабря около в 20:50. Военный аэродром, по которому был прилет, действующий.

Как добавил Лебедев, местные жители услышали громкий взрыв.

По всей Полтавской области действовала воздушная тревога. Помимо Миргорода, украинские СМИ заявили о взрывах в городе Глобино.

Ранее в подполье рассказали, что в пригороде Киева Вышгороде были уничтожены тридцать иностранных наемников. Также ВС РФ нанесли удары по военной технике и дислокации ВСУ.