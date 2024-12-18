Подполье: база наемников атакована под Киевом
В Вышгороде уничтожены тридцать иностранных наемников
В пригороде Киева Вышгороде уничтожены тридцать иностранных наемников, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«В Вышгороде накрыли иностранных наемников, около трех десятков. Но сведения проверяем», — заявил собеседник агентства.
Целями атак стала военная техника и дислокация ВСУ в пригородах Харькова, Павлограда в Днепропетровской области, Сум, склады в Светловодске Кировоградской области и Кременчуге Полтавской области.
Ранее сообщалось о взрывах в Киеве, после которых в городе фиксировались перебои со светом и водой.