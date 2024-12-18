Подполье: база наемников атакована под Киевом

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«В Вышгороде накрыли иностранных наемников, около трех десятков. Но сведения проверяем», — заявил собеседник агентства.

Целями атак стала военная техника и дислокация ВСУ в пригородах Харькова, Павлограда в Днепропетровской области, Сум, склады в Светловодске Кировоградской области и Кременчуге Полтавской области.

Ранее сообщалось о взрывах в Киеве, после которых в городе фиксировались перебои со светом и водой.