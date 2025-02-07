Подоляка возмутился, что «Ахмат» не упомянули в сводке Минобороны о боях у Суджи

Военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале заявил, что Минобороны России не упомянуло работу спецназа «Ахмат» в сводке об отражении атак ВСУ под Суджей 6 февраля. Обозреватель утверждает, что у него сложилось впечатление, что «ахматовцев» «стараются „не замечать“».

По словам Подоляки, операторы БПЛА из «Ахмата» помогали сдерживать украинские атаки и вносили вклад в отражение попытки контрнаступления ВСУ на курском направлении.

«Но ладно сегодня, здесь они были одни из многих. Но ведь то же самое было и при отражении атак 5 января. Когда именно эти парни сыграли главную роль в отражении атаки противника», — утверждает блогер.

Подоляка добавил, что не хотел писать об этом пост, однако решил поделиться мнением, поскольку «справедливость этого требует».

Командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апти Алаудинов заявлял, что его бойцы никогда не были дислоцированы на участке Черкасская Конопелька — Уланка на курском направлении, где ВСУ пошли в наступление 6 февраля. Однако генерал-лейтенант подчеркивал, что «ахматовцы» помогали принявшим бой морпехам и десантникам, активно применяя БПЛА и атакуя наступающих украинцев.

Минобороны России докладывало, что 6 февраля украинские войска предприняли провальную попытку контрнаступления в Курской области. ВС Украины провели восемь безуспешных волн атак к Черкасской Конопельке и селу Уланок, потеряли более 200 военных, 30 боевых бронемашин, восемь танков и другую технику.

